Une première Coupe pour Romelu Lukaku

À défaut d’avoir pu tenir la cadence infernale de Naples en Serie A, l’Inter Milan s’est montrée plus en l’aise dans les épreuves de coupes: la Coppa Italia dont elle était la tenante du titre avant d’affronter la Fiorentina et, plus surprenant, la Ligue des champions le 10 juin prochain à Istanbul contre Manchester City. Resté sur le banc lors du gain de la Supercoupe le 18 janvier dernier, Romelu Lukaku oscille depuis lors entre le banc et le terrain au gré des rotations de Simone Inzaghi, qui a préféré associer Edin Dzeko au champion du monde Lautaro Martinez ce mercredi sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome.

Cela n’a pas empêché les Nerazzurri d’être cueillis à froid après 3 minutes par le goal d’un autre buteur argentin, Nicolas Gonzalez, absent du Mondial au Qatar.