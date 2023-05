La grosse fête pour Kevin De Bruyne et Manchester City après le titre en Premier League: «On a bu tout l’alcool de Manchester»

Après avoir été sacré champion d’Angleterre pour la cinquième fois sur les six dernières saisons, Manchester City a fêté leur titre comme il se doit, selon le témoignage de leur coach Pep Guardiola ce mercredi soir, dans la foulée du match nul concédé sur la pelouse de Brighton (1-1).

« À 22h30, j’étais au lit avec ma femme », explique-t-il à propos des célébrations du titre dimanche. « J’étais épuisé. J’ai regardé Match of the Day et j’ai dormi comme un bébé. Mais je sais que les joueurs ont fait ce qu’ils devaient faire. Quand on gagne la Premier League, il faut fêter ça. Ils l’ont fait avec leurs familles, ils s’amusent beaucoup ».