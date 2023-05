À quatorze mois des JO 2024 de Paris, la présidente du Comité olympique français, Brigitte Henriques, démissionne

La présidente du Comité olympique français (CNOSF) Brigitte Henriques, élue en juin 2021, a démissionné jeudi de son poste, un coup de théâtre en pleine assemblée générale quatorze mois avant les JO-2024 de Paris, afin de mettre fin à une crise interne qui dure depuis plus d’un an et demi, a annoncé le CNOSF.

Les conflits et rivalités internes out eu raison de l’ancienne vice-présidente de la Fédération française de football (FFF), en guerre ouverte depuis des mois avec son prédécesseur Denis Masseglia. La secrétaire générale de l’instance Astrid Guyart va assurer l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président « dans les trois mois à venir », précise le communiqué du CNOSF.