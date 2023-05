Axel Witsel retient le positif de ses années chez les Diables rouges: «Notre génération a créé quelque chose de magnifique qui restera»

Récemment retraité de la sélection nationale, le Liégeois avoue que la Belgique n’a pas été à la hauteur. « On a complètement raté notre Mondial. L’envie était moins présente et ça a participé au fait qu’on n’a pas fait une bonne Coupe du monde. Quand on voit le match contre le Maroc, nos adversaires avaient davantage faim de victoire que nous. Ce n’était pas une question de talent, ou qu’on soit trop vieux ou trop lents. On peut toujours dire que c’était un Mondial spécial, en plein milieu de la saison. Mais ce n’est pas une excuse, car c’était la même chose pour toutes les équipes », pointait le Colchonero. Il n’empêche que la frontière entre l’échec et la réussite est parfois très mince. Avec un brin de chance, les Diables auraient sans doute franchi l’obstacle croate. « On aurait pu gagner ce match. Mais ça n’a pas tourné en notre faveur. Ça se joue parfois sur des détails », relevait le gardien belge du Real Madrid. « C’est dommage pour Romelu, il a tout fait pour être présent et il rate ses quelques occasions. Mais personne ne peut lui reprocher ça. »

L’échec retentissant de la Coupe du monde 2022, sous Roberto Martinez, a marqué la fin d’une histoire. Le crépuscule de la génération dites, à tort ou à raison, « dorée ». Dans le cadre de la sortie du documentaire « One for all », Axel Witsel et Thibaut Courtois sont revenus, pour Ciné-Télé-Revue, sur cet épisode qatarien douloureux.

Cette déception passée, il faut retenir le positif et toutes les émotions vécues depuis une dizaine d’années. Cette génération a tout de même vécu trois Coupes du monde et deux Euros. Sans pour autant décrocher la récompense tant attendue. « Lorsqu’on est qualifiés de génération dorée, on pense à des trophées. Et on n’en a pas gagné. Mais on a quand même écrit l’histoire. On a fini troisièmes du Mondial 2018. La fête sur la Grand-Place, c’était comme si on était champions du monde. Notre génération a créé quelque chose de magnifique qui restera », souligne Axel Witsel. Un propos partagé par Thibaut Courtois, qui fait encore partie des piliers de l’équipe actuelle. « Même si on n’a pas remporté de trophée, on a uni un pays. On a uni les Flamands et les Wallons. C’est ça aussi qui est joli. »