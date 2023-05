Métro Nord: le gouvernement bruxellois en fait toujours une priorité

Depuis ce mardi, le projet de métro Nord semble prendre l’eau de toutes parts. L’ensemble, qui vise à relier Albert (Forest) à Bordet (Evere), rencontre des problèmes sur ses deux tronçons. Pris en charge par la Stib et annoncé pour 2025, le premier consiste en la métroïfication du prémétro (la ligne de tram 3-4) entre la gare du Nord et Albert (Forest). Il est aujourd’hui embourbé au niveau du palais du Midi. Quant au second, géré par Beliris et promis pour 2032, qui prévoit sept stations entre la gare du Nord et Bordet, il est désormais compromis sans même avoir démarré. Il est apparu mardi que Beliris en souhaitait au minimum la suspension en raison des offres trop élevées reçues par les entreprises intéressées. Avec les possibles surcoûts aux deux parties, l’ardoise finale pourrait désormais monter au moins à 3,5 milliards d’euros (contre 1,66 milliard initialement). Ce jeudi, le gouvernement bruxellois s’est réuni pour la première fois depuis ce coup de massue pour le projet. Sans surprise, il ne prendra pas de décisions hâtives. Il prévoit de nouer un dialogue avec le gouvernement fédéral et Beliris afin d’analyser la faisabilité de poursuivre le projet.

L’équipe de Rudi Vervoort (PS) a réitéré son souhait de poursuivre la construction de la ligne de métro. « Avant tout, le gouvernement bruxellois confirme que le projet de Métro3, Nord-Bordet, est un élément structurant de sa politique de mobilité et de développement territorial », est-il écrit dans son communiqué de presse. Celui-ci est émis au nom de l’ensemble du gouvernement, y compris donc des écologistes, notoirement hostiles au projet pour des considérations financières. Une aide du gouvernement fédéral Depuis mars dernier, l’exécutif régional souhaite officiellement une rallonge du fédéral pour son métro. Ce jeudi, il persiste et signe : « Dans la plupart des pays, les villes capitales d’Etat ou les villes capitales régionales sont soutenues très substantiellement par l’Etat et ou les entités territoriales les entourant pour la construction d’infrastructures de métro, qui servent le développement économique global des territoires », lit-on dans le communiqué. Obtenir ces moyens supplémentaires n’aura rien d’une évidence. Mercredi, le cabinet de la ministre en charge de Beliris Karine Lalieux (PS) s’est d’ailleurs montré très évasif concernant une possible rallonge.