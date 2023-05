Salmonelle: des brochettes vendues chez Colruyt retirées de la vente

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé un produit ce jeudi. Des brochettes appelées « Brochette tapas à l’espagnole » et « Plateau tapas » ont été rappelées et parallèlement retirées de la vente.

Les produits étaient vendus dans les magasins Colruyt et Okay entre le 18 mai et le 25 mai.