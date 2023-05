Les fans du Standard expriment leur colère après le départ de Ronny Deila

C’est désormais officiel, Ronny Deila quitte le Standard pour rejoindre le Club de Bruges. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Si tous les joueurs n’ont pas encore réagi, ceux qui l’ont fait se sont montrés positifs. À l’image de Noah Ohio ou William Balikwisha, deux joueurs lancés par le coach norvégien, qui l’ont remercié et lui ont souhaité bonne chance pour la suite.

Si les joueurs réagissent bien, les supporters du Standard sont beaucoup plus amers. On vous épargnera les dizaines de tweets injurieux envers le désormais ex-entraineur des Rouches mais les sentiments de trahison et de déception sont partagés par tous les fans. Que ça soit sur Ronny Deila, considéré désormais comme un traître malhonnête ne jurant que par l’argent, ou sur la direction à qui l’on reproche de ne pas investir assez de moyens.