Roland-Garros: d’emblée une revanche à prendre pour David Goffin contre Hubert Hurkacz

Avec un classement de 113e joueur mondial, on savait que David Goffin pouvait pêcher du lourd lors du fameux tirage au sort qui lance la quinzaine parisienne.

Hubert Hurkacz, 13e mondial, n’est pas vraiment un spécialiste de la terre battue, mais du haut de son mètre 96, il met une pression incroyable au service, ce qui en fait le joueur de la saison qui remporte le plus de tie-breaks. Le numéro 1 belge sait tout ça. Pour avoir affronté et battu le Polonais après… deux tie-breaks, l’an dernier, à Rome, mais surtout pour avoir été éliminé, par ce même joueur, quinze jours plus tard, lors du dernier Roland-Garros où après avoir disputé un bon premier set, il s’était blessé à la hanche pour laisser filer ce troisième tour : 7-5, 6-2, 6-1. Ce sera une revanche, sinon rien pour le Liégeois.