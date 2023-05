Formule 1: Lewis Hamilton réagit aux rumeurs d’un départ chez Ferrari

Lewis Hamilton a indiqué jeudi que Ferrari ne lui avait pas proposé de contrat. Le septuple champion du monde s’attend à prolonger chez Mercedes « dans les prochaines semaines ».

Alors que le contrat d’Hamilton pour Mercedes expire dans six mois, le quotidien britannique Daily Mail a rapporté que Ferrari cherchait à l’engager, quelques jours avant le GP de Monaco.

Le pilote de 38 ans a nié cette information : « Dans les négociations contractuelles, il y a toujours des spéculations. Et à moins que vous n’entendiez une information de ma bouche, ce n’est rien de plus que cela. Mon équipe travaille étroitement en coulisses avec Toto Wolff et un nouveau contrat est presque prêt ».

Lewis Hamilton vise un 8e titre mondial, ce qui constituerait un record en Formule 1, alors qu’il est pour l’instant à égalité avec l’Allemand Michael Schumacher, septuple champion lui aussi. Cette saison, il compte déjà 63 points de retard sur le leader Max Verstappen (Red Bull), double tenant du titre.

Pour le champion britannique, il n’y a toutefois pas de quoi paniquer : « Nous sommes toujours une équipe qui peut gagner le championnat. Nous avions juste la mauvaise voiture et il y a des décisions prises lors des deux dernières années qui n’étaient pas idéales. Nous y travaillons maintenant et aurons une nouvelle mise à jour ce week-end. L’équipe a travaillé très dur pour qu’on s’améliore à Monaco, même si ce n’est pas le circuit idéal pour cela ».