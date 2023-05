Construite en Italie, une «coupole d’acier» de pointe protégera le ciel des villes ukrainiennes

L’avenir de l’Ukraine dépend également d’une usine située dans le labyrinthe de la banlieue est de Rome, au milieu des entrepôts industriels et des maisons abandonnées. C’est là, dans un bâtiment entouré d’une double clôture et gardé par une forêt de caméras, que sont construites les batteries antiaériennes les plus avancées, les premières jamais réalisées pour les besoins de Kiev.

Il ne s’agit pas de reliquats des armées occidentales ou de moyens de deuxième choix, mais de complexes ultramodernes réputés invincibles. Le Qatar, par exemple, leur a confié la sécurité de la Coupe du monde de football. Elles créent une coupole de protection contre n’importe quel engin – missiles, drones, roquettes – avec des résultats similaires à ceux du « Dôme de fer » israélien.