«Je crois toujours en David Goffin»

Et que pense Filip Dewulf de la période difficile traversée par David Goffin ? « Au niveau du tennis, je crois toujours en David ! Il l’a encore montré l’an dernier à Wimbledon en atteignant les quarts de finale. C’est quand même exceptionnel ! Mais, c’est un joueur qui doit être à 110 % à chaque match, même quand il joue un gars classé au 300e rang mondial. C’est super-difficile de rester tout le temps à 110 %… Je ne sais pas s’il va encore y arriver à 32 ans. Probablement de temps en temps, et si ça arrive dans un tournoi du Grand Chelem, comme l’an dernier à Wimbledon, il peut faire des dégâts et même aller loin ! On est trop dur en Belgique avec lui. Il ne faut pas oublier que David Goffin, ce n’était pas un très bon junior, au niveau mondial. Même chez les jeunes à l’AFT, il y a eu des doutes le concernant. Mais il a quand même continué, bossé et trouvé un chemin pour devenir le 7e joueur mondial, c’est quand même fantastique ça, non ? On était là, à Londres au Masters 2017, et on se demandait ce qu’il nous arrivait.