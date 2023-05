Lévy-Bertherat, Helga Flatland...: les Livres du Soir en bref

Sur la terre des vivants

Déborah Lévy-Bertherat

Dans un roman personnel, l’autrice retrace, de 1903 à 1984, la vie de sa famille juive allemande. La vie et la mort aussi, puisque les camps et l’Holocauste ont marqué son histoire. Ainsi que la dispersion vers différentes destinations pour celles et ceux qui ont pu fuir à temps. Irma Levy, « tante Irma », est le personnage central. Indépendante et infirmière courageuse, elle fascine. Mais elle ne sourit pas sur la photo, la faute à son passé.

Rivages, 382 p., 21 €, ebook 15,99 €

Reste si tu peux, pars s’il le faut

Helga Flatland