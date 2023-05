Qui est Laurens De Plus, le précieux équipier belge du maillot rose Geraint Thomas?

Le Flamand d’Ineos pédale sans faire de bruit mais impose le haut tempo pour Geraint Thomas dans les ascensions du Giro. Dixième du général alors qu’il « prend le vent » comme il dit, Laurens De Plus partage enfin l’énorme talent qui est le sien.

Discrétion incarnée, le Belge Laurens De Plus est pourtant l’un des maillons essentiels de ce qu’il reste du groupe entourant le maillot rose Geraint Thomas. Au sein d’une formation Ineos meurtrie par les chutes de Tao Geoghegan Hart et Pavel Sivakov, le Ninovois cadenasse le peloton par un rythme fracassant dès que la route s’élève. Et, cette semaine dans les Dolomites, c’est tout le temps ou presque.