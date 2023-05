Maren Uthaug, Patricia Reznikov... : les poches des Livres du Soir

Du nord de la Norvège au val D’Aoste, du delta de l’Èbre au… terrier de Lewis Carroll, autant de romans et récits de (re)construction de soi. Ce qu’il ne faut pas rater.

Et voilà tout

Maren Uthaug

Aujourd’hui (K)risten vit au Danemark mais elle est née dans les années 70 à l’extrême nord de la Norvège, d’une mère same, d’un père norvégien, elle reste imprégnée des sortilèges, traditions et légendes d’une grand-mère same, façade pourtant d’une grande misère. Aujourd’hui, à l’âge adulte, elle veut retourner là-haut, renouer avec ses racines. Ce qui l’y attend est hors cadre, nous offre un dénouement magistral. Piégés dès le premier chapitre, vous y retournerez en fin de lecture pour comprendre toute la force de ce qui était pourtant un premier roman.