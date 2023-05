Carrefour négocie des économies avec les syndicats

C’est une évidence : la grande distribution n’est pour le moment pas dans une forme olympique en raison de la pression sur ses marges, singulièrement en cette période d’inflation, même si celle-ci reflue enfin. Carrefour n’échappe pas à la règle. « L’année 2022 fut difficile pour nous, comme pour tout le secteur, » rappelle Aurélie Gerth, directrice de la communication du distributeur qui a annoncé en novembre dernier « un nouveau plan stratégique avec des actions concrètes pour rendre Carrefour plus rentable à l’horizon 2026 ». Ce plan prévoit toute une série d’économies sans toucher à l’emploi, tels que des achats négociés pour l’ensemble du groupe (actif en Belgique et en France mais aussi en Espagne, en Italie, en Pologne et en Roumanie), une rationalisation des gammes de produits ou encore des investissements technologiques pour rendre des processus moins coûteux. Le plan comprend aussi une kyrielle d’initiatives, notamment en matière de promotions, pour doper les revenus.

Ces efforts portent leurs fruits : Carrefour a connu une croissance de 9 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre et a renforcé ses parts de marché. Mais ce n’est visiblement pas suffisant. D’où la demande de la branche belge de s’asseoir à la table des négociations avec les syndicats pour comprimer les dépenses en personnel dans les 40 hypermarchés du pays. Comment ? En les faisant basculer de la commission paritaire 312 à la 202, plus avantageuse pour l’employeur… mais moins généreuse pour les travailleurs. Les syndicats sont ouverts au dialogue mais demandent de l’ajourner car il vient empiéter sur les négociations sectorielles visant précisément à harmoniser le contenu des commissions paritaires. Dans le contexte social tendu avec le conflit chez Delhaize, la demande de Carrefour inquiète cependant les syndicats, même si l’entreprise le répète : elle ne projette aucun licenciement, pas plus que la mise en franchise de ses magasins en gestion propre (les 40 hypermarchés et 44 Market).