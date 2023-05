L’échange Leclerc-Hamilton fait rire ou sourire, pour le moment

Leclerc chez Mercedes et Hamilton chez Ferrari ? A moins que les deux ne se retrouvent plutôt à Maranello ? Comme toujours en F1, l’histoire qui fait cliquer pour le moment ne reçoit aucun fondement.

A chaque Grand Prix, ou presque, sa rumeur. Et tant qu’à faire, autant qu’elle soit grosse. C’est dire si l’idée du « swap » lancée il y a quelques jours entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Mercedes et Ferrari fait bien sûr les choux gras des adeptes du clic à tout va. Arrivés jeudi dans le paddock de Monaco, quelques jours après l’annulation du GP d’Emilie-Romagne dans les circonstances dramatiques que l’on sait, les deux principaux intéressés n’ont pu échapper au flux incessant des questions…