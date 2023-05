Manchester United humilie Chelsea et assure sa place en Ligue des champions (vidéos)

Bruno Fernandes marquait le troisième but sur un penalty qu’il s’était procuré (73e). Marcus Rashford portait le score à 4-0, après une mauvaise passe de Wesley Fofana dans son rectangle (78e).

Les Red Devils ne mettaient que 6 minutes avant d’ouvrir le score par Casemiro, qui se trouvait à la réception d’un centre de Christian Eriksen. Casemiro initiait le deuxième but en lançant Jadon Sancho, lequel décalait pour Anthony Martial (45e+5).

Manchester United a corrigé Chelsea 4-1 jeudi en match d’alignement de la 32e journée du championnat d’Angleterre et est assuré de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine.

United grimpe au troisième rang avec 72 points, deux de plus que Newcastle. Surtout, les Red Devils, qui n’avaient besoin que d’un point, ne peuvent plus être rejoints par Liverpool (66 points), cinquième, et valident leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Cette saison, l’équipe d’Erik ten Hag avait joué l’Europa League.

Outre Manchester United et Newcastle, le champion Manchester City et son dauphin Arsenal représenteront l’Angleterre en C1.