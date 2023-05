Parcours, horaires, diffusion TV… tout ce qu’il faut savoir sur la 19e étape du Giro

Cette ultime étape en haute montagne promet une belle explication entre les favoris de ce Giro, à savoir le maillot rose Geraint Thomas et son dauphin Primoz Roglic, ainsi que le Portugais Joao Almeida, 3e du général. Après cette arrivée aux Tre Cime di Lavaredo, il ne restera plus qu’un contre-la-montre ce samedi, lors de la 20e étape, avant l’arrivée à Rome dimanche.

La 19e étape de ce Giro s’annonce riche en suspense ! Ce vendredi, le peloton parcourra 183 kilomètres dans les Dolomites avec cinq cols au programme et une arrivée au sommet, aux mythiques Tre Cime di Lavaredo.

Le profil de l’étape

Les horaires

Le départ réel de cette 19e étape sera donné à 11h50 et, selon la vitesse de course, les premiers coureurs devraient en finir entre 16h52 et 17h36.

Comment suivre cette 19e étape en direct ?

Si vous ne voulez rien manquer de cette étape, plusieurs options s’offrent à vous. Dès le départ de cette course, vous pourrez la suivre, comme l’intégralité du Tour d’Italie, sur notre site, grâce à notre direct commenté. En fin d’épreuve, retrouvez toutes les analyses de nos experts ainsi que les réactions des principaux protagonistes. Dès 18h, vous pourrez également suivre notre talk vidéo « Dans le peloton », en collaboration avec RTL Sports, qui débriefera l’étape du jour. Aux alentours de 19h, les meilleurs moments de l’étape du jour seront disponibles en vidéo sur notre site également.