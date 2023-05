Ronny Deila et le FC Bruges avaient déjà un accord avant les Playoffs: les coulisses du départ du coach du Standard

Les soupçons des derniers jours ont laissé place, jeudi matin, à l’évidence : en annulant purement et simplement les conférences de presse d’avant-match, à deux jours de la rencontre sans enjeu contre le Cercle de Bruges, le Standard a indirectement confirmé le départ de son entraîneur, Ronny Deila. Il ne paraissait pas sain d’envoyer le coach lui-même et un joueur devant les journalistes vu le contexte actuel. Quelques heures plus tard, l’information tombait : le Norvégien devait donner une réponse claire à sa direction avant la fin de la semaine, il s’est exécuté jeudi matin en annonçant à Pierre Locht (CEO) sa volonté de rejoindre le Club de Bruges la saison prochaine.