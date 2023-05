Dans LéNA cette semaine: quelques mots dans la bouche de Michel Houellebecq

Michel Houellebecq publie Quelques mois dans ma vie : octobre 2022 – mars 2023, cent vingt pages percutantes et très sombres dans lesquelles il revient sur sa querelle avec le recteur de la Mosquée de Paris et raconte ses démêlés avec la justice hollandaise après une sordide histoire de vidéos érotiques tournées à Paris et Amsterdam. L’écrivain français s’est confié au Figaro, notamment sur la pornographie et l’extrême droite.

La pornographie « J’avoue ne pas comprendre la croisade anti-porno de certains catholiques », confie Houellebecq : « Il fut un temps où l’Eglise était plus indulgente sur ces sujets. Les catholiques devraient se limiter à l’euthanasie, à la GPA, enfin, aux vrais sujets moraux. Ce qui me paraît beaucoup plus préoccupant que le porno, c’est le développement de l’asexualité. Quand la séparation entre la sexualité et la reproduction sera pleinement achevée, quand, par ailleurs, la virtualisation de l’existence par les moyens du numérique aura franchi un palier supplémentaire, on peut vraiment s’inquiéter pour la reproduction, mais aussi pour la sexualité. »

L’extrême droite Un journaliste du Monde a écrit un essai qui classe Houellebecq, Sylvain Tesson et Yann Moix à l’extrême droite. Houellebecq l’a-t-il lu ? « Non. Je suis certain a priori que ce livre n’a aucun intérêt. L’extrême droite, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Je ne crois pas avoir jamais rencontré quelqu’un d’extrême droite. En revanche, oui, je suis populiste. Je ne reconnais aucune valeur à la démocratie représentative, je suis favorable à la démocratie directe, au référendum d’initiative populaire. »

