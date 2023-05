Suspendu 8 mois pour une affaire de paris sportifs, Ivan Toney avait parié sur une défaite de son club à 13 reprises

On en sait plus sur l’affaire Ivan Toney ! Pour rappel, l’attaquant phare de Brentford a été suspendu pour huit mois en raison d’une affaire de paris sportifs.

Si les détails de l’affaire n’étaient pas connus, le Daily Mail a dévoilé ce vendredi plus de précisions. Toney, qui a inscrit 20 buts en Premier League cette saison, a été diagnostiqué comme addict aux jeux d’argent. Il avait parié à 13 reprises contre son club entre le mois d’août 2017 et le mois de mars 2018.

À l’époque, Toney évoluait à Newcastle. Mais pour 11 de ses 13 paris contre son club, il est toutefois important de préciser que l’attaquant anglais était prêté à Wigan et qu’il ne faisait donc pas partie de l’équipe des Magpies lorsqu’il a parié sur leurs défaites. Les deux paris restants concernaient une rencontre entre Aston Villa et Wigan, lors de laquelle Toney n’avait pas joué non plus.