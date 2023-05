Vers un transfert cet été? Comment résister, si une offre de 15 millions…

Zeno Debast (19 ans) sera-t-il toujours à Anderlecht la saison prochaine ? Dans l’interview qu’il nous a accordée (voir par ailleurs), l’intéressé rappelle la couleur mauve de son cœur et espère pouvoir encore se développer au parc Astrid – aux côtés de Vertonghen- en dépit de l’absence de soirées européennes. Il est impatient de connaitre l’évolution du mercato estival. Conscient qu’il n’est pas encore prêt pour le plus haut niveau et très bien encadré, il veillera à ne pas brûler les étapes. Il laisse toutefois la porte entre-ouverte pour un départ dans un club plus huppé que le Sporting. Celui-ci rêve de conserver Debast une saison de plus, au même titre que Bart Verbruggen. Mais les différentes parties pourront-elles résister si une offre concrète de 15 millions – prix minimum espéré par le RSCA – et un vrai projet arrivent sur la table dans les trois prochains mois ?