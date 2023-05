Zeno Debast revient sur la saison d’Anderlecht: «Les Playoffs sans nous, ça me rend fou»

Au chômage technique depuis un mois, Zeno Debast (19 ans) n’en a pas pour autant perdu sa passion pour le ballon rond. Après avoir profité de ses deux semaines de vacances pour aller voir le Real et Barcelone jouer, il a repris les entraînements. Plus motivé que jamais, il court, fait de la gym et ne loupe pas une seule séance de kiné au centre de soins « O Pure » à Tubize, où il nous a donné rendez-vous pour un échange à bâtons rompus. Alors que le titre de champion de Belgique se jouera probablement ce week-end, l’une des rares éclaircies mauves de la saison – avec Verbruggen et Vertonghen- ne pense qu’à l’équipe nationale. Et à la nouvelle saison. Qu’il disputera théoriquement avec Anderlecht même si, d’ici à la fin août, beaucoup de choses sont susceptibles de bouger en coulisses.