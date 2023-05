Luton – Coventry, l’affiche inédite du «match à 195 millions» pour monter en Premier League

En Championship, il est carrément question d’un « golden ticket » pour l’heureux vainqueur du match. Avec l’explosion des droits TV en Premier League, chaque promu sait qu’il décroche un beau pactole, évalué cette saison par Deloitte à une manne garantie de 195 millions d’euros ! Si Burnley, emmené par Vincent Kompany, et Sheffield United ont mis le grappin sur les deux places synonymes de promotion directe, personne en début de saison n’aurait sans doute parié un penny sur une finale ce samedi (17h45) entre Luton Town et Coventry City alors que Sunderland et Middlesbrough étaient aussi qualifiés.

Pour les supporters anglais, il s’agit bien plus que d’une image d’Épinal : Wembley rime avec « Final day » en fin de saison, quel que soit le niveau. Bien sûr, l’apothéose de la FA Cup ou de la Carabao cup (le nom sponsorisé de la Coupe de la Ligue) demeure un « must » du calendrier outre-Manche mais l’arène londonienne affiche également sold-out pour les barrages attribuant dans chaque division le dernier ticket montant.

Adversaires en D4 en 2018

Englué dans des problèmes financiers nés de la relégation et des investissements consentis pour la rénovation du stade (les dirigeants n’avaient envisagé l’éventualité d’une descente en lançant le projet), Coventry n’a dû sa survie qu’à un rachat in extremis en 2007 par un fonds d’investissement (qui n’a pas trop ouvert les cordons de la bourse par la suite). Par la suite, Coventry a même dû quitter son stade et trouver refuge pendant quelques années à Northampton avant de pouvoir y revenir. En début de saison, un conflit avec le nouveau propriétaire du stade (Mike Ashley, l’ancien propriétaire de Newcastle) a failli tourner à l’expulsion, en plus d’un début de championnat raté, avant une volte-face et un accord au mois de décembre 2022.

Luton a touché le fond en 2009 avec une relégation hors du foot professionnel britannique (une première alors en 95 ans d’existence), qui était la 3e descente d’affilée et qui était inévitable avec une sanction de… 30 points pour malversations financières ! Le retour en League Two (le 4e niveau professionnel) s’est concrétisé en 2014, avant une nouvelle promotion en League One en 2018, suivie d’un retour en Championship l’année suivante. Au regard de l’affiche de ce samedi, il est d’ailleurs « comique » de constater que Luton et Coventry étaient déjà adversaires en League Two en 2017-2018…

Au moment de fouler la pelouse de Wembley ou de prendre place dans les travées du mythique stade londonien, chacun voudra s’accrocher à sa belle histoire : entre l’entraîneur Mark Robins qui a remporté la FA Cup en 1990 avec Manchester United ou Coventry qui n’a jamais perdu une finale à Wembley d’une part ou l’incroyable épopée côté Luton de Pelly-Ruddock Mpanzu qui était déjà au club en Nationwide Division, tout est là pour nourrir une chronique comme les affectionne le football anglais. Encore plus que Coventry, Luton Town, qui avait déjà disputé les demi-finales des barrages la saison passée, serait le petit Poucet de l’élite anglaise. Son stade vieillot de Kenilworth Road (10.356 places !) n’a guère évolué avec son temps depuis 1992 et doit être remplacé en 2025 par une nouvelle enceinte à l’extérieur de la ville.