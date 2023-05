Champion puis rétrogradé: Leicester et ses Diables rouges pourraient imiter Blackburn

La Premier League risque d’avoir un visage inhabituel dès dimanche soir d’un point de vue belge. Orel Mangala et Nottingham Forest sont assurés du maintien depuis la semaine passée. Dès sa première saison à Southampton, le néo-international Roméo Lavia fait déjà l’expérience d’une relégation… même s’il y a fort à parier qu’il n’accompagnera les « Saints » en Championship.

À 90 minutes du terme de la saison de l’élite anglaise, Everton et Amadou Onana ont plus de chances de maintien que le quatuor formé par Wout Faes, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Dennis Praet à Leicester. Avant de recevoir Bournemouth, les « Toffees » ont deux points de plus que les « Foxes » qui accueillent West Ham, déjà en mode préparation de sa finale de Conference League le 7 juin prochain à Prague contre la Fiorentina.