L’Union veut rêver jusqu’au bout

Ce dimanche en début d’après-midi (coup d’envoi de la rencontre à 13h30), la Belgique du football aura les yeux rivés sur le Bosuil, qui pourrait être le théâtre du cinquième titre de l’histoire de l’Antwerp, 66 ans après son dernier (et son seul de l’après-guerre, les trois autres ayant été conquis en 1929, 1931 et 1944). La donne est simple : en cas de victoire, les Anversois seront automatiquement sacrés. Ils ne pourront en effet plus être rejoints ni par l’Union ni par Genk lors de la dernière journée. Ils pourront encore certes terminer à égalité de points avec leurs adversaires, mais ils garderont la main. Car contrairement aux Saint-Gillois, ils n’ont pas bénéficié de l’arrondi des points à l’unité supérieure au début des playoffs. Tandis qu’ils comptent une victoire de plus que les Limbourgeois. En revanche, en cas de match nul ou de succès de l’Union, le titre se déciderait le dimanche 4 juin. Une journée qui s’annoncerait explosive !