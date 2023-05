Giro: revivez en vidéo les temps forts de la 19e étape

Sur papier, ce vendredi, c’était l’étape-reine ! L’étape la plus difficile et la plus accidentée… Reste à voir si les « favoris » n’allaient pas l’escamoter !

Et c’est le Colombien Santiago Buitrago qui a remporté cette 19e étape du Tour d’Italie courue sur 183 km entre Longarone et le sommet des Tre Cime di Lavaredo, le toit de cette 106e édition du Giro situé à 2.304 m d’altitude. Membre d’un groupe de neuf échappés, le coureur de Bahrain Victorious s’est isolé en tête sur l’ascension finale et a remporté l’étape reine de ce Giro.

Retrouvez le résumé avec aux commantaires : Yoann Offredo et Mathieu Istace de RTL Sports.