Bruxelles met Cynthia Bolingo à l’honneur

En attendant que ses ischios l’épargnent un peu pour pouvoir enfin reprendre la compétition, Cynthia Bolingo a retrouvé le sourire, ce vendredi, en fin d’après-midi. Au cœur des Marolles où elle a largement passé son adolescence, à deux pas de la gare Bruxelles-Chapelle, la recordwoman de Belgique du 400 m a officiellement inauguré, au milieu de tous les siens, une salle omnisports flambant neuve financée par la Ville de Bruxelles, qui portera son nom. Une salle face à laquelle se trouve désormais une immense fresque à son effigie frappée d’une citation qui lui ressemble : « If you can put your mind to it, you can do anything » (« Si vous y mettez du vôtre, vous pouvez faire n’importe quoi »)

« Je n’avais jamais imaginé qu’un complexe sportif soit un jour à mon nom, surtout de mon vivant ! », s’est-elle exclamée. « Quel honneur ! »

La nouvelle salle «Cynthia Bolingo» illumine le bas de la rue Terre-Neuve, à Bruxelles. - ANOUK MAUPU.

La nouvelle infrastructure, budgétée à 6,2 millions d’euros, construite dans le cadre d’un contrat de quartier durable, imaginée par le bureau MDW Architecture, s’insère, au 83 de la rue Terre-Neuve, dans un espace autrefois dévolu à l’entrepôt d’une grande surface de bricolage, dans une articulation harmonieuse avec les voies de chemin de fer qui la surplombent. Elle est coiffée de panneaux photovoltaïques et le potager urbain adjacent sera alimenté par l’eau de pluie que l’on y récoltera.