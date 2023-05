Pep Guardiola sur le racisme qui sévit dans les stades en Espagne: «Je ne suis franchement pas optimiste...»

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a exhorté le football espagnol à suivre l'exemple de la Premier League afin d'éradiquer le racisme dans ses stades, tout en affichant son pessimisme sur la capacité de son pays à y parvenir.

Les insultes racistes dont a été victime dimanche dernier l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr, lors d'un match de championnat à Valence, ont suscité l'indignation en Espagne et au-delà.

Comme on lui demandait ce vendredi en conférence de presse si la Liga devait apprendre de la Premier League, qui a adopté une position intransigeante sur le sujet, Guardiola a répondu : « ils devraient ». « Ici, ils sont inflexibles. Ils savent ce qu'ils ont à faire », a-t-il ajouté.

L'ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone s'est toutefois montré plutôt sceptique sur la capacité de l'Espagne à y parvenir totalement. « On peut espérer que cela s'améliore un peu en Espagne, mais je ne suis pas optimiste. Je connais un peu le pays, et je ne suis pas franchement optimiste », a ajouté le Catalan.

« La justice peut aider à le faire mais, dans le même temps, est-ce que cela changera vraiment quelque chose en Espagne ? », a estimé Pep Guardiola.