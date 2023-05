Pourquoi Monaco est devenu un GP comme les autres aux yeux des promoteurs US

Le Grand Prix de Monaco, qui vivra sa 80e édition dimanche, n’est plus considéré comme « LA » course en F1. Un choc pour les gardiens du Rocher et leurs banquiers. Fini la belle vie accordée par Tonton Bernie…

La gueule de bois ! Et une sévère en plus ! Considéré depuis toujours comme « LE Grand Prix » de tous les possibles et de toutes les extravagances, celui qui renvoyait les images les plus folles d’une piste façon Scalextric et surtout d’un bord de piste modèle Croisette, le Grand Prix de Monaco est devenu une épreuve du calendrier F1 parmi d’autres. Voilà comment elle est en tout cas considérée par ses promoteurs américains. Chez Liberty Media de toute façon, après s’être échauffé autour de la marina en toc de Miami, un seul événement occupe les esprits aujourd’hui : le GP de Las Vegas, programmé en novembre ! Et pour le reste, on gère les affaires courantes, à commencer par la file (qui s’allonge) des prétendants à l’organisation d’un Grand Prix, quel qu’en soit le prix.