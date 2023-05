Pourquoi la prochaine saison du Standard démarre face au Cercle

Digérer le départ de Ronny Deila à Bruges, donner du temps de jeu aux jeunes et fêter comme il se doit les départs de Cimirot et Dussenne : voici ce qui attend les Rouches pour la « der » à Sclessin.

Après les secousses créées par le départ de Ronny Deila à Bruges, officialisé jeudi des deux côtés, le Standard doit, pour son bien, vite tourner la page. Le Norvégien fait, déjà, partie du passé et en attendant de lui trouver un remplaçant, ce qui devra arriver rapidement avant la reprise des entraînements fin juin, les Rouches ne peuvent pas lever le pied face au Cercle et Gand sous prétexte qu’il n’existe plus d’enjeu dans cette saison 2022-2023.

Pour se relancer, le Standard doit considérer que sa prochaine campagne démarre ce samedi soir à Sclessin. Les adieux de Gojko Cimirot, à l’occasion de son 200e match pour le club liégeois, et ceux du capitaine déchu Noë Dussenne ne doivent pas faire oublier que si les hommes partent, le blason, lui, reste. Absent à Westerlo pour raisons privées, Kostas Laifis espère lui aussi être présent pour un 257e match qui pourrait être le dernier, après plus de sept ans passés à Liège.