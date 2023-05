«Le football français n’a pas d’histoire»: un ancien international français dézingue la Ligue 1 et le PSG

Eric Cantona a joué plusieurs saisons en Ligue 1, à Auxerre ou encore à l’OM avant de partir en Premier League pour rejoindre Leeds et enfin Manchester United. Mais malgré plusieurs saisons passées en France, l’ancien international n’a pas fait dans la dentelle en critique le championnat et le PSG.

Et de préciser ensuite : « Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. Et je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG. »