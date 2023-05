Red Lions: un succès et des promesses d’avenir

Les lionceaux ont réussi leur examen d’entrée avec distinction sur la scène mondiale en proposant une prestation appliquée et même plutôt solide, par moments, face à l’Inde pour le grand retour de la Pro League. Un succès (2-1) conquis à 73 secondes du coup de sifflet final grâce à Nelson Onana (six caps et déjà trois buts). De quoi satisfaire pleinement Michel van den Heuvel, tout sourire, au moment de regagner les vestiaires. Avec huit joueurs de moins de 24 ans, les Belges ont tenu la dragée haute à une équipe indienne au complet et en phase ascendante.