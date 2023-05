Michel Preud’homme aurait pu succéder à Roberto Martinez chez les Diables rouges: «Il y a eu des contacts» (vidéo)

Il confirme ainsi : « Il y a eu des contacts. Ça a été très correct vis-à-vis de moi-même en me demandant ’voilà il y a deux postes. Est-ce que tu es intéressé par les postes . »

Mais directement, il a refusé le poste de sélectionneur : « Il y en a un pour lequel j’ai dit non directement, c’était pour celui de sélectionneur. Je ne me voyais pas directement recommencer de nouveau à être entraîneur parce que je n’avais plus envie de le faire. »

Quant à son avenir, Michel Preud’homme reste encore assez évasif : « La vie se montre parfois surprenante, c’est ce que j’ai appris au fur et à mesure de la vie justement. Mais si tu me le demandes maintenant, je te répondrai ’Non jamais je ne retourne dans le foot. »