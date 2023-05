Enorme crash à Spa-Francorchamps: deux pilotes de F4 s’accrochent en pleine course mais s’en sortent indemnes (vidéo)

Alors que le monde la Formule 1 se déplace ce week-end à Monaco, Spa-Francorchamps accueille de son côté une manche de Championnat d’Italie de Formule 4. Mais lors de la première des trois courses, deux pilotes ont connu une grosse frayeur.

En effet, à 23 minutes de l’arrivée, Victoria Blokhina et Guido Luchetti se sont lourdement accrochés en pleine course. Cette dernière a été arrêtée mais les deux pilotes vont bien. Cette première course a pu finalement reprendre après plusieurs minutes d’interruption.