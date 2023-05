Incroyable scénario en Allemagne: le Bayern double Dortmund lors de la dernière journée et est sacré champion

Et au quart d’heure de jeu, la course au titre prenait un tournant compliqué pour Dortmund avec l’ouverture du score de Mayence par Andreas Hanche-Olsen et quelques minutes plus tard, le penalty raté d’Haller (19e). A la 24e minute, Karim Onisiwo mettait Dortmund KO debout sur une tête de Karim Onisiwo.

Pour apporter un peu de sang frais, Edin Terzic procédait à plusieurs changements et faisait monter Julien Duranville à l’heure de jeu. A vingt minutes du terme, Dortmund remettait un peu de suspense dans la partie en réduisant l’écart avec le 1-2 signé Guerreiro. A dix minutes de la fin de cette 34e journée, les joueurs du Borussia retrouvaient des couleurs grâce à... l’égalisation de Cologne, par Dejan Ljubicic, face au Bayern qui les replaçait à deux points devant leur concurrent au classement.