Tout juste sacré champion d’Allemagne, le Bayern Munich écarte Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn de sa direction

« Oliver Kahn n’est plus président du directoire du Bayern Munich. Le poste de Hasan Salihamidzic comme directeur sportif sera également réattribué. Le vice-président du directoire Jan-Christian Dressen prend la suite de Kahn », a déclaré le Bayern dans un communiqué, alors que le futur directeur sportif sera annoncé ultérieurement.

Une conférence de presse doit se tenir dimanche à 11h30 à Munich, a également fait savoir Hainer.

Les deux hommes forts du Bayern paient une fin de saison plus que tumultueuse, avec des éliminations en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions, et sauvée in extremis par le titre de champion d’Allemagne décroché au bout du suspense à la 89e minute grâce à une victoire arraché à Cologne (2-1) sur but de Jamal Musiala et au match nul du Borussia à domicile contre Mayence (2-2).

Salihamidzic et Kahn ont fait le pari de se séparer de l’entraîneur Julian Nagelsmann fin mars, pour le remplacer par Thomas Tuchel au moment d’aborder les semaines décisives de la fin de saison.

« Brazzo » Salihamidzic est arrivé le 1er juillet 2017 au poste de directeur sportif et a intégré le directoire du Bayern à l’été 2020 en charge de l’aspect sportif. En six saisons à son poste, il a décroché la Ligue des champions à la fin de l’été 2020 à Lisbonne contre le Paris SG.