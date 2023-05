Rani Rosius améliore son record personnel de quatre centièmes à l’IFAM d’Oordegem et évoque sa dépression

Le record personnel de Rosius n’avait que dix jours (11.24) et elle l’a donc amélioré de quatre centièmes à Oordegem. « Je ne m’attendais pas à ça, surtout après avoir eu mal à l’entraînement », a déclaré la Limbourgeoise après le sprint. « Je me suis souvent demandé où allait s’arrêter ma progression, mais maintenant je n’ose plus me poser la question. J’ai déjà envie de passer sous 11.20 et j’avais déjà espéré qu’aujourd’hui mon temps soit amélioré d’un centième. »

Interrogée sur sa récente progression, Rosius s’est confié sur ses derniers mois. « J’ai enfin pu passer un hiver sans soucis et cela explique mes progrès », a-t-elle déclaré. « Mais en octobre, j’ai été victime d’une dépression pendant un mois. La raison ? Je ne veux rien dire à ce sujet, mais heureusement, j’ai pu continuer mon entraînement. C’est la seule raison pour laquelle je me suis levée. »

Peut-être que l’éclosion de Delphine Nkansa est aussi une motivation pour Rosius ? « Tout le monde me demande ça, mais ce n’est pas vraiment le cas », répond-elle. « Peut-être qu’elle me pousse de manière positive, mais je me fiche de rester sur mon trône de meilleure Belge. Tant que je progresse. »