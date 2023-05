Premier succès des Panthers en Pro League

Les protégées de Raoul Ehren ont bien négocié leur première sortie de l’année dans la compétition mondiale. Une prestation assurée et 3 buts qui donnent confiance pour la suite du tournoi et la préparation pour l’Euro.

Tout comme pour les Red Lions, la Pro League constitue un rendez-vous important pour évaluer le niveau actuel des Panthères à seulement 12 semaines du coup d’envoi du Championnat d’Europe à Mönchengladbach. Avec 12 rencontres au programme en seulement 39 jours, Raoul Ehren pourra ainsi effectuer les derniers réglages tout en essayant de récolter des résultats pour la confiance et le classement mondial. Face à la Chine, 9e nation mondiale, la Belgique prenait évidemment l’initiative. Mais pas simple de trouver la faille face un bloc resserré dans ses 25. Et c’est finalement à la 11e minute que Vanessa Blockmans trouvait le chemin des filets sur le 3e penalty belge. Une ouverture du score qui libérait encore un peu plus les Red Panthers. A la 19e