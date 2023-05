Quarante ans plus tard, Yannick Noah revient sur son succès à Roland-Garros: «À part la naissance de mes enfants, c’est le plus beau jour de ma vie»

Premier moment de grande communion, ce samedi, dans ce Roland-Garros 2023 qui débute vraiment dimanche (40 matches, avec notamment Goffin-Hurkacz dès 11h) : le tournoi a rendu hommage à Yannick Noah, dernier vainqueur français de la quinzaine parisienne. C’était voici 40 ans, le 5 juin 1983, et tout le monde a encore en tête cette folle image de Yannick Noah (23 ans à l’époque), et ses rastas, bondissant au-dessus du filet pour sauter dans les bras de son père, tombé de la tribune, et offrir à la nation française une de ses plus grandes émotions sportives. « 50 millions de Noah », avait d’ailleurs joliment titré le journal l’Equipe.