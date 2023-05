Arnaud Bodart a évité au Standard de prendre une plus grosse raclée encore: les bulletins des Rouches face au Cercle

Le Standard n’a toujours pas décroché la moindre victoire dans les Europe Playoffs après sa lourde défaite 0-4 contre le Cercle Bruges pour la 5e et avant-dernière journée de ce mini-championnat samedi.

7,5 Bodart : trois arrêts déterminants durant les 13 premières minutes, devant Denkey (5e), Gboho (6e) et Ueda (13e) pour éviter que le Cercle ne tue déjà tout suspense au bout du premier quart d’heure de jeu. Attentif également sur un essai de Siquet (17e) avant d’empêcher en deuxième période Ueda de faire 0-4 (66e). Sans lui, c’est incroyable à dire, le score aurait été bien plus sévère encore.

4 Dussenne : un dernier match à Sclessin très compliqué pour le Hennuyer, au cœur d’une défense qui, peu ou pas aidée du tout par la ligne médiane, a sombré et a manqué de la plus élémentaire robustesse. Pour illustrer le propos, le capitaine a été roulé dans la farine par Denkey sur le deuxième but brugeois. Remplacé à la 72e minute par Ngoy, appelé à lui succéder, pour recevoir les applaudissements de Sclessin.