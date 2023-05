IFAM Oordegem: Anne Zagré passe sous les treize secondes sur 100 m haies

Le record national de Zagré est de 12.71 depuis 2015, mais avec un plongeon sous la barre des treize secondes, elle a montré sa meilleure forme à Oordegem. « Mon ambition était d’aller sous ces treize secondes aujourd’hui, donc je suis heureuse d’avoir réussi », a-t-elle déclaré après la course. « Je me sens bien et je crois en ma qualification pour les Mondiaux. » Le minima pour se rendre Budapest est de 12.78, mais Zagré est en bonne position au classement mondial.

Pour Zagré, c’est la première année avec sa nouvelle entraîneuse, Carole Bam, celle qui coach au niveau national les Belgian Cheetahs et mais également Cynthia Bolingo et Hanne Claes, entre autres. « Beaucoup de choses ont changé », a-t-elle confié. « Nous nous concentrons davantage sur la musculation et la vitesse. Je fais maintenant beaucoup de course à pied sans obstacles et cela semble fonctionner. Nous n’avons pas beaucoup changé ma technique. Cela n’a pas beaucoup de sens à mon âge », a ajouté l’athlète de 33 ans.