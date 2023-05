Le Standard loupe sa dernière à la maison et ne parvient pas à apaiser les tensions...

Quand le contexte d’un match dépasse la rencontre en elle-même, il est toujours difficile de tirer des enseignements de son issue. Le Standard se produisait une dernière fois cette saison à Sclessin samedi soir avec aucune autre motivation que de faire plaisir à son public, avant un ultime déplacement à Gand, samedi prochain, dans ces Europe Playoffs. Mais pour les « der » de Noë Dussenne et Gojko Cimirot, les Rouches n’ont pas réussi à apaiser la tension liée au départ, cette semaine, de Ronny Deila pour Bruges. Le langage fleuri et la banderole déployée durant ce match contre le Cercle ont donné le ton et envoyé un message en forme de promesse au nouvel entraîneur du Club.