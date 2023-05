Une page se tourne pour Noé Dussenne: «Une fierté et un honneur d’avoir été le capitaine du Standard»

Noé Dussenne a pris congé de Sclessin, samedi soir, lorsqu’il a cédé sa place, à la 72e minute de jeu, à Nathan Ngoy, appelé à lui succéder la saison prochaine. Autant le dire franchement, le capitaine du Standard n’a pas livré son meilleur match, tant s’en faut. « Je n’étais peut-être pas préparé à cela », reconnait-il. « Cela avait déjà été compliqué avant la rencontre, avec ce cadeau offert par le club. Jusqu’ici, je n’avais jamais évolué pendant quatre ans dans un même club. Le match ? Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, même si cela ne peut totalement excuser notre contre-performance ».

Référence très claire au départ de Ronny Deila au FC Bruges. « Il a toujours fait le job à 100 %, mais je comprends les supporters. Il aurait pu attendre un mois avant de discuter avec Bruges, qui n’avait plus rien à jouer. Il aurait pu attendre avant de le dire… »

Si tout n’a pas toujours été rose durant ses quatre années vécues en bord de Meuse, Noë Dussenne veut retenir le positif. « Si, jeune, on m’avait dit qu’un jour que je porterais le maillot du Standard, que j’aurais de privilège de disputer des matches de Coupe d’Europe et de porter le brassard de capitaine, ce qui est une fierté et un honneur, je ne l’aurais pas cru. Durant ces quatre années, j’ai toujours tout donné pour représenter ce club du mieux possible ».