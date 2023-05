«Les miracles existent quand on y croit»: les Unionistes espèrent toujours décrocher le titre après le nul à l’Antwerp (1-1)

Ce dimanche après-midi, l’Antwerp, qui pouvait être sacré, a été tenu en échec 1-1 par l’Union Saint-Gilloise lors de la 5e et avant-dernière journée des Champions’ playoffs.

Vincent Janssen (14e) a donné l’avantage à l’Antwerp. Réduits à dix après le rouge reçu par Senne Lynen (57e), les Unionistes ont égalisé grâce à une frappe de Cameron Puertas déviée dans son but par Arthur Vermeeren (80e). En interview, les Unionistes ont mis en évidence un sens de l’abnégation.

Loïc Lapoussin explique ainsi sur ce titre à aller chercher : « On va essayer d’aller jusqu’au bout et d’aller remporter le titre. » Et d’ajouter sur le but libérateur : « Quand on a marqué, ça été un soulagement pour tout le monde. On était déjà à dix en plus de ça, on n’avait pas mal de blessé. Le capitaine n’est pas là, Boniface qui n’a pas commencé. Mais c’est notre ADN, on ne va rien lâcher, tout le monde se bat dans le même sens. »