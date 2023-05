Touchée mais pas coulée, l’Union peut encore rêver

Alors, la franchement, chapeau ! En arrachant au forceps, en fin de match en en infériorité numérique, le point d’un partage qui a clairement la saveur d’une victoire, l’Union saint-gilloise s’est non seulement donné le droit de rêver jusqu’à l’ultime journée d’une saison exceptionnelle en tous points, mais elle a aussi démontré une capacité de résilience d’une ampleur qu’on ne soupçonnait pas. Parce que franchement, arriver à relever la tête une nouvelle et (avant-) dernière fois, alors qu’elle avait reçu de nombreux uppercuts violents en plein visage au cours d’une journée mémorable, il fallait être costaud. Très costaud. « C’est la preuve que j’ai un groupe exceptionnel, qui ne lâche jamais rien, expliquait Geraerts. On a des réservistes qui peuvent faire le job quand on a besoin d’eux. Regardez Puertas, Sykes, El Azzouzi, Nilsson : ils méritent tous un énorme coup de chapeau ! »