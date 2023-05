GP de Monaco: nouvelle victoire de Max Verstappen, qui remporte une course perturbée par la pluie

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Monaco de Formule 1, sixième manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit de 3,337 kilomètres dans les rues de Monte-Carlo. Le double champion du monde en titre, leader du championnat, a devancé au terme d’une fin de course perturbée par la pluie l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Esteban Ocon (Alpine).

L’étroit circuit n’a permis que peu de rebondissements pendant les deux premiers tiers de la course, alors que Verstappen, parti en pole position, a inexorablement creusé l’écart avec Alonso.

La pluie est venue perturber les échanges après une cinquantaine de tours. Une partie du circuit était mouillée tandis que l’autre était sèche, posant des problèmes aux équipes. Les pilotes ont retardé leur décision pendant une poignée de tours, mais l’ensemble du plateau a rapidement mis des pneus adaptés aux conditions, sans que cela n’ait bouleversé le classement.

Max Verstappen a géré sa fin de course sur le circuit glissant, pour finir avec plus de 27 secondes d’avance sur Alonso, suivi d’Ocon. L’Espagnol a réussi son meilleur résultat depuis son arrivée chez Aston Martin, et le Français a empoché le premier podium de la saison pour Alpine. Parti cinquième, Hamilton a fini quatrième avec le tour le plus rapide, devant son coéquipier chez Mercedes, George Russell.

C’est seulement la deuxième fois de la saison que Red Bull n’occupe pas les deux premières places du podium, après six manches. Sergio Perez, parti du fond de grille, a terminé 16e.