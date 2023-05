Anthony Moris: «On ne voulait pas voir les scènes de liesse ce dimanche»

Anthony Moris était évidemment un homme soulagé après le partage unioniste en terres anversoises qui avait un petit goût de victoire même s’il est insuffisant pour permettre à l’Union Saint-Gilloise d’avoir son sort entre les mains. Comme d’habitude, les Bruxellois sont allés chercher ce point au caractère malgré de nombreux contretemps, avant et pendant la partie. « On a vu l’abnégation, le caractère et tout ce qui nous caractérise depuis deux ans. Tu ne l’as pas comme ça dans cette deuxième mi-temps, si tu ne l’entretiens pas tous les jours. On a cette envie de ne pas perdre et de tout donner jusqu’au bout. Dès qu’on a un coup dur, on s’en sert pour renverser la tendance, mais parvenir à revenir dans un tel contexte, c’est le meilleur team-building possible », pointait le portier luxembourgeois.

Il revenait également sur son arrêt en toute fin de match, qui permet de maintenir le suspense en haut du classement. On verra la semaine prochaine si c’était l’arrêt de la saison, mais c’est celui qui nous permet de toujours y croire, même si Anvers garde son sort entre les mains. J’avais dit que ça se jouerait jusqu’au dernier match, on y est. Je suis fier de la façon dont l’équipe s’est battue. Je ne peux rien dire de plus que je leur devais cet arrêt. »