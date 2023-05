Goffin éliminé au premier tour de Roland-Garros: «Je n’ai peut-être pas su enfoncer le clou comme il fallait»

David Goffin (ATP 111) était déçu dimanche à Paris, de s’être incliné au premier tour de Roland-Garros. Sur le Court Simonne-Mathieu, le Liégeois, 32 ans, n’a pas réussi à prendre sa revanche contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 14), 26 ans, qui l’avait battu au troisième tour l’an dernier. Il s’est incliné 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4 au terme d’une belle bagarre de 3h37.

« Cela ne s’est pas joué à grand-chose », a-t-il confié. « Il y a eu des moments clés où j’ai commis des petites fautes. Mais, il y a eu la même chose dans l’autre sens. Je dirais que je suis mieux entré dans le match, mais je ne me suis pas libéré. J’ai eu un mauvais passage jusqu’au milieu du deuxième set. Ensuite, j’ai mieux joué pour empocher ce deuxième set alors qu’il avait un break d’avance. Je n’ai peut-être pas su enfoncer le clou comme il fallait tout au long du match, jusqu’à arriver au cinquième set. Et là, il me breake en lâchant deux, trois coups long de ligne de nulle part. Il va chercher les bouts de ligne et étant loin. Et derrière, il sert très, très bien pour garder son avance. »