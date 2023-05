Mark Van Bommel après le partage entre l’Antwerp et l’Union: «Mes joueurs sont abattus, mais ils auront une occasion de se racheter»

Mark Van Bommel avait l’air abattu après avoir vu son équipe laisser échapper ce titre qu’elle avait en main jusqu’à dix minutes de la fin.

« Je pense que nous avions des idées et un plan que mes joueurs ont parfaitement respecté, expliquait le Néerlandais. On a mené au score assez rapidement et de manière totalement méritée. On ne leur a laissé aucune occasion en première mi-temps et même après le repos quand on s’est retrouvé en supériorité numérique, hormis sur ce tir dévié qui leur permet d’égaliser. Là, forcément, mes joueurs sont abattus, plus encore qu’ils ne l’étaient le week-end dernier après la défaite à Bruges. Il va falloir les remobiliser rapidement en leur rappelant qu’ils ont encore une occasion de se racheter, eux. Dans le vestiaire, je leur ai rappelé qu’en 2010, j’avais disputé une finale de Coupe du monde face à l’Espagne et qu’on avait perdu durant la prolongation, à cinq minutes de la fin. Là, on n’avait pas pu inverser le cours des choses. Je sais que le contexte n’est pas le même et qu’ils ne m’ont pas écouté mais c’est un fait : nous avons encore notre sort entre les mains… »